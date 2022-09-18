Pin Up — клуб, который предлагает азартные игры с 2017 года, регистрация на сайте Пин Ап казино открывает вход новым игрокам в мир игровых автоматов от популярных провайдеров. Владельцем бренда выступает B.W.I. BLACK-WOOD LIMITED, а сам ресурс работает под лицензией Кюрасао №8048/JAZ2017-0003. Интернет-платформа обеспечивает только честную игру, стабильный вывод выигрышей, бонусные предложения и круглосуточную помощь технической поддержки. После регистрации новички получают приветственный бонус и доступ к ставкам с реальными выигрышами.

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Особенности входа в Pin Up Casino

Онлайн казино Pin-Up предлагает игрокам играть на деньги в лучшие слоты и получать выигрыши в любое время. Участникам нужно пройти регистрацию на сайте и выполнить вход, а затем пополнить счет и определиться с игровым автоматом. Далее, следует установить ставку на вращение, запустить игру в автоматическом или ручном режиме.

Вход на официальный сайт Пин Ап казино

Официальный сайт Пин Ап казино имеет стильное оформление и узнаваемый логотип. Ресурс имеет простую навигацию, быстрый поиск и русскоязычный интерфейс. На ярких баннерах гости узнают о новых турнирах, слотах и актуальных предложениях. Заведение соблюдает принципы ответственной игры и политики конфиденциальности. Используйте вход только на официальный сайт, так как, последнее время, появились копии платформы Пинап, с недобросовестной репутацией.

Заведение Pin Up использует протоколы шифрования, предлагает только сертифицированный софт. В коллекции имеется раздел с лайв дилерами, большой выбор настольных игр, классических слотов и современных игровых автоматов.

Регистрация игрока в Pin Up Casino

Новичкам нужно перейти на официальный сайт Pin Up casino и заполнить анкету, чтобы стать полноправным членом клуба. Регистрация предусмотрена только для совершеннолетних пользователей. Новым посетителям нужно заполнить анкету, в которой указать: адрес электронной почты, контактный номер мобильного телефона, валюту счета.

Гостям нужно придумать надежный пароль, который будет использоваться для авторизации. Для создания профиля можно использовать как оригинальную платформу, так и рабочее зеркало Пин Ап. Прежде, чем завершить регистрацию, нужно изучить условия и положения клуба, принять их в полном объеме.

Верификация игрового счета

Казино ПинАп предусматривает верификацию, которую гости смогут пройти удаленно после регистрации. Она позволяет подтвердить возраст участника и его личность. Все что нужно сделать для идентификации — перейти в личный кабинет, в раздел «Профиль», выбрать пункт «Верификация» и загрузить скан или фото паспорта. Подтверждение личности занимает около 3-х дней, но может наблюдаться задержка до 14 суток.

Помимо личности, зарегистрированным игрокам нужно верифицировать контактные данные (e-mail, номер телефона), заполнив эти сведения в личном кабинете и указав код или перейдя по ссылке на электронной почте. Площадка может потребовать подтверждение реквизитов. В таком случае участникам нужно сфотографировать пластиковую карту, закрыв указанные в пользовательском соглашении данные.

Игровые автоматы Пин Ап

Клиенты казино Пин Ап ценят платформу за широкий выбор азартных развлечений. Посетителям предлагается доступ к:

Картам — среди самых востребованных игр блэкджек и покер; Настольным играм — классическим и современным рулеткам, другим популярным разработкам; Слотам — играм, отличающимся количеством барабанов и линий для выплат.

Все автоматы имеют высокий RTP (до 98%), бонусные опции и специальные символы. Слоты отличаются волатильностью, диапазоном ставок и максимальным выигрышем. Посетители найдут автоматы на тему поиска сокровищ, древних цивилизаций, фруктов, карт, Азии, мистики, подводного мира. Разработки запускаются в ручном и автоматическом режиме.

Производители слотов

Заведение Pin Up сотрудничает только с надежными и популярными компаниями. Среди посетителей особым спросом пользуются игры брендов: Quickspin, Thunderkick, Spinomenal, EGT, Igrosoft, Nolimit City, Belatra Games, Platipus, iSoftBet, Booming Games, Pragmatic Play, Push Gaming, Red Tiger, Playson и ELK Studios.

Полный список провайдеров находится в левой части главной страницы, где посетители смогут сортировать контент по определенному разработчику. Зарегистрированные гости Pin Up могут играть на деньги или использовать демо-версию для тренировки. Все слоты имеют сертификаты качества, проходят независимый аудит, подтверждающий корректность работы генераторов случайных чисел.

Пинап казино бонусы

На сайте казино Пин Ап бонусы занимают особое место. Вознаграждения мотивируют участников, помогают внести разнообразие в игру. Гости, выполнившие вход в личный кабинет, могут рассчитывать на:

Депозитные бонусы. Призы, доступные после пополнения счета: 100% на первый депозит, кэшбэк до 10%, до 250 фриспинов.

Бездепозитные подарки. Поощрения, которые не требуют внесения депозита в заведении Pin Up и представлены в виде бесплатных вращений на популярные игры, подарком на день рождения и промокодами.

Предложения Pin Up в индивидуальном порядке. Стоит подписаться на электронную рассылку клуба, социальные сети и мессенджеры платформы.

Розыгрыши ПинАп проводятся как на регулярной основе, так и бывают приурочены к праздникам и значимым датам. Детали акций находится в одноименной категории, на ярких баннерах и в электронной рассылке (если подарок начисляется лично). Вывод бонусов и их дальнейшее использование доступно после отыгрыша, согласно правилам, прописанным на официальном сайте казино Пин Ап.

Соревнования и турниры в Pin-Up

Игроки казино Пин Ап, прошедшие регистрацию на сайте, могут принимать участие в турнирах. Ресурс проводит регулярные соревнования с количеством призовых мест от 50 до 100 победителей. Состязания доступны еженедельно, ежемесячно и представлены в коллаборации с популярными брендами.

Принять участие может каждый игрок ПинАп, который делает ставки в режиме на реальные деньги в указанные в правилах слоты. Накапливая баллы и повышая свой рейтинг в турнирной таблице участники могут рассчитывать на щедрые призы, а 1-3 место получают самые крупные выигрыши — денежные средства, ценные подарки или бонусы.

Депозиты и кэшаут

Заведение ПинАп открывает доступ к ставкам на деньги только после внесения депозита. Все транзакции защищены SSL-протоколами, поэтому гости могут без опасений указывать свои реквизиты. Пользователи Pin Up могут выбрать в личном кабинете один из поддерживаемых способов платежей:

Дебетовые или кредитные карты банка —Visa, Mastercard и Maestro; Электронные платежи —Webmoney, MuchBetter, Payeer, ecoPayz, Jeton Wallet, PaySafeCard, Qiwi Wallet, SkrilPiastrix, AdvCash и Perfect Money.

Зачисление депозита производится моментально, а скорость вывода выигрышей зависит от метода транзакции и обычно составляет 1-5 дней. Лимиты в казино Пин Ап выглядят так:

Минимальный депозит — 100 рублей;

Минимальный запрос на вывод — 300 рублей;

Максимальный депозит — зависит от платежной системы от 50000 до 1000000 руб.

Все платежи можно провести через личный кабинет на сайте ПинАп, выбрав раздел «Касса». Важно помнить, что площадка обрабатывает запросы, оформленные только на реквизиты клиентов. В случае, если у участника возникают трудности, стоит обратиться в техническую поддержку за консультацией.

Пин ап казино мобильный

Мобильная версия казино Пин Ап представлена адаптивным режимом официального сайта. Ресурс отлично работает на смартфонах, функционирующих на Android, IOS, Windows Phone. Весь контент автоматически подстраивается под диагональ дисплея, сохраняет навигацию, поисковую строку и клиенты Pin Up быстро сориентируются на платформе, найдут нужные категории.

Заведение Pin Up предлагает множество развлечений, разработанных с использованием технологии HTML5, поэтому клиенты смогут запускать любимые игры со смартфонов и планшетов.

Чтобы начать игру, гостям не нужно скачивать казино Пин Ап для мобильных телефонов, а достаточно перейти на официальный сайт платформы, указав адрес в поисковике удобного браузера.

Мобильное приложение

Скачать casino ПинАп на Андроид можно с официального сайта, обеспечив доступ только к лучшим играм, бесперебойному доступу ко всем привилегиям ресурса. Чтобы загрузить программное обеспечение необходимо следовать такой инструкции:

Указать адрес официального сайта или рабочего зеркала казино ПинАп в поисковую строку удобного браузера; Перейти на сайт и найти ссылку для скачивания в нижней части главной страницы; Кликнуть на иконку «Андроид» и загрузить АПК-файл; Распаковать архив на своем смартфоне и установить программное обеспечение.

Приложение позволяет игроку ПинАп использовать свой аккаунт для игры или создать профиль, если участник еще не проходил регистрацию. Гостям открывается доступ ко всем режимам игры, бонусной программе, турнирам и лотереям. Софт онлайн-клуба ПинАп позволяет пополнять счет, выводить выигрыши, безопасно указывать все запрашиваемые данные.

Саппорт (тех. поддержка)

Техническая поддержка ПинАп работает круглосуточно и без выходных. Посетителям предлагается помощь компетентных операторов по любому организационному вопросу, который можно задать через:

Лайв чат;

Электронную почту info@pin-up.ru

Саппорт casino ПинАп отвечает на вопросы пользователей на русском языке, помогает разобраться с регистрацией, верификацией аккаунта, проведением технических работ. Быстрый ответ операторов подтверждают многочисленные положительные отзывы игроков, которые можно найти в открытых источниках. Операторы поддержки Pin Up лояльны к гостям клуба, отвечают в течение 5-7 минут.

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